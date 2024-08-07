Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var

Şirketten Özbekistan yatırımıyla ilgili dün (6 Ağustos) KAP'a yapılan açıklama şöyle: Özbekistan'da inşaatına ve kurulumuna başlanacak olan üretim tesisimizin yer alacağı lokasyon konusunda Özbekistan makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde; "Özbek-Türk Sanayi Kümesi" içerisinde yer alan 10 hektarlık arazinin "kurulacak olan bitki koruma ürünleri üretim tesisi" için kiralanmasına yönelik sözleşme HEKTAŞ ASİA LLC ile OSTIM GLOBAL TURK SANOAT KLASTERI DIREKSIYASI şirketi arasında, 06.08.2024 tarihinde imzalanmıştır. Kira sözleşmesi 25 yıllığına geçerlidir. İlgili sözleşme, süre bitince sürenin yeniden uzatılması hakkını tanımaktadır.