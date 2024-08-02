ARA
DOLAR
33,19
0,24%
DOLAR
EURO
35,84
0,10%
EURO
GRAM ALTIN
2623,46
0,75%
GRAM ALTIN
BIST 100
10798,09
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hitit Bilgisayar'dan (HTTBT) bedelsiz kararı

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. dün (1 Ağustos) yönetim kurulunun sermaye artırımı hakkındaki kararını duyurdu.

02 Ağustos 2024 | 06:01
Hitit Bilgisayar'dan (HTTBT) bedelsiz kararı

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'den dün KAP'a yapılan bildirimde "Yönetim kurulumuz tarafından Şirketimiz 300.000.000-(Üçyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 127.500.000- (Yüzyirmiyedimilyonbeşyüzbin) TL olan çıkarılmış sermayesinin, 172.500.000- (Yüzyetmişikimilyonbeşyüzbin) TL tutarında (%135) oranında artırılarak 300.000.000-(Üçyüzmilyon) TL'sına çıkarılmasına, artırılacak 172.500.000-(Yüzyetmişikimilyonbeşyüzbin) TL sermayenin tamamının, finansal tablolarımızda yer alan hisse senedi ihraç primleri hesabından karşılanmasına, artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 172.500.000-(Yüzyetmişikimilyonbeşyüzbin) TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına, İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

İlgili Haberler
SPK'de bedelli onayı alan 2 şirket
SPK'de bedelli onayı alan 2 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
0
  • ALTIN GRAM - TL 2623,46 0,75%
  • ALTIN ONS 2458,59 0,5%
  • BIST 100 10798,09 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,246 -0,081%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38588 -0,11748%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,96 0,2715%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,1893 0,2448%
  • EURO/DOLAR 1,0798 0,0533%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8394 0,1046%
  • STERLIN/DOLAR 1,27288 -0,08438%
Borsa Haberleri
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
SPK'den bedelli onayı alan 2 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
Hitit Bilgisayar'dan (HTTBT) bedelsiz kararı
Amazon, Apple, Intel: Teknoloji devleri bilanço açıkladı
TSKB'den 2. çeyrek rakamları için açıklama var
New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
SPK'den bedelli onayı alan 2 şirket
SPK bülteninden: 1 halka arz; 2 bedelli, 5 bedelsiz onayı geldi
Hitit Bilgisayar'dan (HTTBT) bedelsiz kararı
Amazon, Apple, Intel: Teknoloji devleri bilanço açıkladı
TSKB'den 2. çeyrek rakamları için açıklama var
New York borsası düşüşle kapandı, Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kaybetti
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL