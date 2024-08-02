Hitit Bilgisayar'dan (HTTBT) bedelsiz kararı

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'den dün KAP'a yapılan bildirimde "Yönetim kurulumuz tarafından Şirketimiz 300.000.000-(Üçyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 127.500.000- (Yüzyirmiyedimilyonbeşyüzbin) TL olan çıkarılmış sermayesinin, 172.500.000- (Yüzyetmişikimilyonbeşyüzbin) TL tutarında (%135) oranında artırılarak 300.000.000-(Üçyüzmilyon) TL'sına çıkarılmasına, artırılacak 172.500.000-(Yüzyetmişikimilyonbeşyüzbin) TL sermayenin tamamının, finansal tablolarımızda yer alan hisse senedi ihraç primleri hesabından karşılanmasına, artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 172.500.000-(Yüzyetmişikimilyonbeşyüzbin) TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına, İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.