Tebliğ yürürlüğe giriyor: Para transferlerinde sıkı denetim dönemi başlıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan ve banka hesabı bulunan milyonlarca kişiyi kapsayan tebliğ, 2026’dan itibaren yürürlükte olacak.

Bu tarihten itibaren para transferlerinin belirli kurallar çerçevesinde, açıklama ve belge beyanı ile gerçekleştirilmesi gerekecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan tebliğle birlikte, finansal işlemler daha sıkı biçimde izlenecek.

Yeni düzenlemeyle neler değişecek?

NTV'de yer alan habere göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren havale ve EFT işlemlerinde açıklama bölümüne genel ifadeler olan “ödeme”, “para” ya da “borç” yazılması uygulamadan kaldırılacak.

Bu kapsamda bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, para transferi sırasında müşterilerin işlemin amacını net biçimde belirtmesini sağlayacak özel açıklama başlıklarını sistemlerine entegre edecek. Söz konusu başlıklar ise şöyle olacak:

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt alım ödemesi

Borç verme/borç ödeme

Hediye/bağış/yardım

Vergi/resim/harç ödemesi

Tazminat/sigorta ödemesi

Avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi

Sağlık ödemesi

Kripto/dijital varlık

Şans oyunları/bahis ödemesi

Eğlence/sosyal medya ödemesi

Bu başlıklardan herhangi birine uymayan işlemler için ise "diğer" seçeneği işaretlenecek. Bu seçeneğinin işaretlenmesinin ardından en az 20 karakterlik açıklama girilmesi gerekecek.

Yüksek tutarlı işlemler de takibe alınacak

MASAK, aynı zamanda yüksek tutarlı para trafiklerini izlemeye alacak. Buna göre, belirli tutar üzerindeki nakit hareketleri yakından takip edilecek.

Tutar arttıkça beyan yükümlülükleri de artacak.

20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde istenecek “dayanak belgelere” ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, resmî nitelikte belgelerin talep edilmesi ihtimali öne çıkıyor. Bu kapsamda, konut alımlarında tapu senedi, araç satışlarında noter belgeleri, mal alımlarında ise fatura gibi evrakların dayanak belge olarak kabul edilebileceği değerlendiriliyor.

Kişi, para transferi için istenilen belgeleri sunamaması durumunda işlem gerçekleştirilmeyecek.

İstisnalar neler?

MASAK, hayatın olağan akışıyla uyumlu para transferleri için istisna ve muafiyetler öngörüyor. Buna göre, kişinin kendi hesapları arasındaki işlemlerde eğer aynı bankadaysa para transferleri için herhangi belge istenmeyecek. Kamu kurumunun taraf olduğu işlemlerde de belge istenmeyecek.

Bankaların kendi aralarında ya da muhabir bankacılık kapsamında yaptığı işlemler muaf tutulacak, ATM'den yapılan nakit işlemleri eğer 200 bin lirayı aşmaması halinde MASAK düzenlemesinden muaf olacak.

Ancak, istisna ve muafiyetlerin kötüye kullanıldığına yönelik bulgular ortaya çıkması halinde MASAK ek tedbirler uygulayabilir. Örneğin, ATM’den 200 bin lira ve altındaki işlemlerin gün içinde çok sayıda ya da ay içinde sık tekrar etmesi durumunda inceleme gündeme gelebilir.

Düzenlemeyle ne amaçlanıyor?

Söz konusu düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanıyla mücadele ve kayıt dışı ekonominin azaltılması hedeflerine katkı sağlaması öngörülüyor.