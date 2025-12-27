2026'yla birlikte tapu devir işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Uzun süredir tapu devirlerinde, işlemler rayiç bedel ya da bu tutarın biraz üzerinde gösterilerek denetimlerden kaçınıldı.

Söz konusu yöntemle satış beledi 10 milyon lira olan bir konut 3 milyon lira olarak gösterilebiliyordu. Böylece harca 400 bin lira yerine 120 bin lira ödeniyordu. Bu durumun son bulması için önemli bir adım atıldı.

Belge ve açıklamalar MASAK'a iletilecek

Yeni uygulamayla, konut alım ve satımı yapan tarafları doğrudan ilgilendiren para transferlerine yönelik sıkı denetim sayesinde, işlemlerin gerçek satış bedeli üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemesiyle birlikte, para transferlerinde belge ve açıklama zorunluluğu getirilecek. Yeni yıl itibarıyla yapılacak konut satışlarında, evin satış fiyatı ne kadarsa alıcı gerçek bedeli göndermek zorunda olacak.

Bankalar, aktarılan tutarın hangi işleme karşılık geldiğine dair belge ve açıklama isteyecek.

Öte yandan, tutarın nakit olarak ödenmesi halinde de değişikliğe gidilecek. Buna göre, bankadan nakit çekimlerinde de paranın hangi amaçla kullanılacağının beyan edilmesi gerekecek.

Ayrıca, satıcı tarafından alınan para finansal sisteme sokulmak istediğinde banka paranın kaynağının açıklanmasını ve gerekli durumlarda belge sunmasını talep edecek. Belgeler ve açıklamalar MASAK'a iletilecek.