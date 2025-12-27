Emeklilik hobisi kazanç kapısı oldu

"Lahanayı nisan ayında ekimine başlıyoruz. Bu ürüne 8 ay emek veriyoruz. Adeta çocuk bakar gibi bakıyoruz. Başka yerlerde de lahana yetişiyor ama hiçbiri bizim lahanamızın aromasını, tadını vermez. Atamızdan, dedemizden kalan bir tohum bu, yıllardan beri aynı şekilde ekmeye devam ediyoruz."