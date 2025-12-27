ARA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Otoparklarda yeni dönem başlıyor

Otopark yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, bazı binalar ve hastaneler için otopark planlamasında kullanılan alan ölçülerinde değişikliğe gidildi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan otopark yönetmeliğine dair değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, bina ve hastanelerde otopark uygulamasına ilişkin yeni kriterler getiriyor.  

Değişiklikler neler olacak?

Önceden 250 metrekarenin üzerindeki binalara uygulanan otopark düzenlemesi, yeni düzenlemeyle birlikte 500 metrekareyi aşan yapılar için geçerli hale geliyor.

Ayrıca, söz konusu yönetmelikle hastaneler ilgili kısımda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, hastanelerde otopark hesabında esas alınan alan ölçüsü 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı.

Yeni metrekare kriterlerinin, özellikle büyük ölçekli projelerde otopark planlamasını doğrudan etkileyeceği öngörülüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yürürlüğe girdi.

