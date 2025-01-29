JPMorgan, Aralık ayındaki önemli gelişmelerin beklentiler doğrultusunda olumlu gerçekleşmesi nedeniyle, EMEA portföyünde Türkiye'nin ağırlığını ‘Nötr’den ‘OverWeight'e yükseltti. Banka, asgari ücret artışı, TCMB toplantısı ve Aralık ayı enflasyon verilerinin piyasa için destekleyici olduğunu belirtti.

Raporda, düşük yabancı yatırımcı payı ve düşük değerlemelerin, Türk hisse senedi piyasası için orta vadede güçlü bir yükseliş potansiyeli sunduğu vurgulandı. 2025’in ilk yarısında faiz indirimleri ve ekonomik toparlanmanın piyasayı destekleyeceği öngörülüyor.

Raporda en büyük riskin, Türk Lirası’nın gerçek değer kaybı olduğu ve bunun ancak 2025’in son çeyreğinde başlamasının beklendiği ifade edildi.

J.P. Morgan, Türkiye’ye ilişkin duruş değişikliğini, CEEMEA Strateji Top 10 listesine BIM’i ekleyerek yansıttı.

Bloomberg'in haberine göre raporda "Türkiye’nin iyileşen temelleri de belirsizliği yüksek kazançlardan (enflasyona göre düzeltilmiş muhasebe) ve EM’deki düşük (70bp) ağırlıktan çekinen EM yatırımcıları tarafından göz ardı edilebilir. Bu değişikliği CEEMEA Stratejisi İlk 10’a BIM’i ekleyerek yansıtıyoruz" denildi.