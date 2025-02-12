Kalon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. payları 13 Şubat'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'dan dün KAP'a yapılan açıklama şöyle: Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 411.441.018 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 46.334.639 TL nominal değerli Şirket payları 13/02/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 70,30 TL baz fiyat, "KLYPV.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Kalkon Güneş Teknoloji Üretim A.Ş. halka arzı için 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde talep toplanmıştı. Halka arz sonuçları ise şöyle açıklanmıştı:



Şirket’in 1 TL nominal değerli payları 70,30 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 46.334.639 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.257.325.122 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda,

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 0,88 katı,

• Yüksek Başvurulu Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,48 katı,

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,24 katı ve,

• Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,26 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,42 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 289.776 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 900 adedi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar, 115 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, 10 adedi Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 290.801 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.