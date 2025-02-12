ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?

Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. halka arz edilen son şirketlerden. Kalyon Güneş Teknolojileri'nin ne zaman borsada işlem göreceği de belli oldu.

12 Şubat 2025 | 00:33
Son Güncellenme: 12 Şubat 2025 | 00:40
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?

Kalon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. payları 13 Şubat'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'dan dün KAP'a yapılan açıklama şöyle: Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 411.441.018 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 46.334.639 TL nominal değerli Şirket payları 13/02/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 70,30 TL baz fiyat, "KLYPV.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Kalkon Güneş Teknoloji Üretim A.Ş. halka arzı için 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde talep toplanmıştı. Halka arz sonuçları ise şöyle açıklanmıştı:

Şirket’in 1 TL nominal değerli payları 70,30 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 46.334.639 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.257.325.122 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda,
• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 0,88 katı,
• Yüksek Başvurulu Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,48 katı,
• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,24 katı ve,
• Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,26 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,42 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 289.776 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 900 adedi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar, 115 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, 10 adedi Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 290.801 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (11 Şubat)
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Borsada bugün genel kurulu olan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
GERİ
İLERİ
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (11 Şubat)
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Borsada bugün genel kurulu olan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL