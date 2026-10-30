Turizmde dikkat çeken tablo: Daha az ziyaretçi, daha fazla gelir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin (Temmuz-eylül) turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin ABD doları oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 25 milyar 294 milyon 255 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 231 milyon 963 bin dolar oldu.

Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 14,4’ünü Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 17 milyar 114 milyon 298 bin doları kişisel harcamalar, 8 milyar 179 milyon 957 bin doları ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 azalarak 23 milyon 255 bin 7 kişi oldu.

Ziyaretçilerin yüzde 13,6’sını 3 milyon 159 bin 7 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 107 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 68 dolar oldu.

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içindeki paket tur harcamalarının (Türkiye'ye kalan pay) payı yüzde 32,3, yeme içme harcamalarının payı yüzde 20,5 ve konaklama harcamalarının payı yüzde 12,5 oldu.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sağlık harcamaları yüzde 23,6, konaklama harcamaları yüzde 19 ve ulaştırma (Türkiye içi) harcamaları yüzde 12,1 arttı.

Ziyaretçiler en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla geldi

İkinci sırada yüzde 16,9 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile alışveriş yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 63,9 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre artış gösterdi

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,6 artarak 3 milyar 40 milyon 60 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 572 milyon 425 bin doları kişisel, 467 milyon 635 bin doları ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,2 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,2 artarak 4 milyon 202 bin 160 kişi oldu.

Bunların kişi başı ortalama harcaması 723 dolar olarak gerçekleşti.