2026-KPSS Ön Lisans cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans Sınavı'na katılan adayların cevap kağıtlarını, optik okuyucular tarafından kaydedilen yanıtlarını ve soruların doğru cevaplarını erişime açtı.

10 gün boyunca erişime açık olacak

Adaylar, 30 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla erişime sunulan bilgilere, 10 gün boyunca ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" bölümünü seçerek cevap kağıtlarını, işaretlemelerini, optik okuyucuların kaydettiği yanıtlarını ve doğru cevapları inceleyebilecek.

Adaylar, cevap anahtarının yer aldığı ekrandaki soru numaralarına tıklayarak soruların metinlerini, cevap seçeneklerini, doğru yanıtları ve kendi işaretlemelerini karşılaştırabilecek. Sorular, sınavda kullanılan kitapçıktaki soru ve seçenek sıralamasına göre görüntülenecek.

Ayrıca sistem üzerinden adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da görülebilecek.