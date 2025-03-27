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KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti

Anadolu Anonim Türki Sigorta Şirketi (ANSGR) bugün KAP'a nakit ve pay biçimdeki kar kararını duyurdu.

27 Mart 2025 | 00:23
KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti

Anadolu Sigorta'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 4.2 TL, net 3,57 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi 3 Nisan. Şirket aynı zamanda %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Açıklamada "2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 2.100.000.000 TL'lik kısmının nakden, kalan 1.500.000.000 TL'lik kısmının ise hisse senedi olarak dağıtılmasının; ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla ödenmiş sermayenin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesinin kabul edildiği" belirtildi.
 

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