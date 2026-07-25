Valilik duyurdu: Scooter, motokurye ve motosikletlere trafiğe çıkış yasağı

Kocaeli Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Buna göre, kentte etkili olacak yağışlar nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi (bugün) saat 04:00 ve 23:59 saatleri arasında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Kocaeli Valiliği'nin açıklaması

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trafik Tedbiri Basın Duyurusu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre;

25.07.2026 Cumartesi günü 04.00 ile 23.59 saatleri arasında Kocaeli'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 25.07.2026 Cumartesi günü 04.00 ile 23.59 saatleri arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır."