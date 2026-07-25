24 kadın bir araya geldi, mahallede hayatın akışı değişti!

Atölyenin faaliyete geçmesiyle mahallede hayat akışının değiştiğini söyleyen İlyas, "Proje ile hanımefendilere her gün işe gelebilecekleri, çalışabilecekleri, üretim yapabilecekleri bir alan açılmış oldu. İnşallah bunu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Ev ekonomilerine de katkı sağlayacakları güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

YENDER Başkanı Hasan Kaymakçı da mahalleyi kalkındırarak kente göçü önlemek için böyle bir proje başlattıklarını anlattı.