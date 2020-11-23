Yumuşak şeker pazarının önemli oyuncularından Kervan Gıda’nın halka arz süreci başladı. Kervan Gıda için talep toplama tarihi 26-27 Kasım 2020 olarak belirlendi. Şirketin halka açıklık oranının yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, elde edilecek yeni kaynakla yurt dışı yatırımlarına ağırlık vermeyi ve üç yıl içinde dünyada ilk beşe girmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Kervan Gıda’nın halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak şirket, 26 – 27 Kasım 2020 tarihleri arasında iki günlük talep toplama sürecine girecek. Halka arzda şirketin mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL’ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanıyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak.

Kervan Gıda’nın pay başına halka arz fiyat aralığı ise 8 ila 9 TL olarak belirlendi. Kurumun halka arz sürecine OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

85 ülkeye ihracat yapan ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da şirketleri bulunan Kervan Gıda’nın halka arzdan elde edeceği kazancı yine büyüme odaklı değerlendireceğini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, markaları BEBETO’nun ABD ve Avrupa pazarında önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekiyor.

Hedef: 2023’te dünyada ilk beş üretici arasına girme *

Başar, “Ürettiğimiz ürünlerle her gün her yaştan 2 milyonu aşkın kişiyle mutluluk paylaşıyoruz. İstedik ki bu paylaşım sadece ürünlerimizle sınırlı kalmasın. İstikrarlı bir büyümeye sahibiz. 2 bin 100 kişiyi aşkın ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Büyüme hikayemize halkımızı da davet etmenin uygun olduğunu düşündük. Ve halka arz kararı aldık” dedi.

Kervan Gıda’nın halktan doğmuş, tüketicisini iyi analiz eden, onun beklenti ve isteklerini anlayan bir marka olduğunu anlatan Başar; “Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek hedefindeyiz. Halka arz gelirleri ile işimize yatırım yaparak hep birlikte büyümek en büyük arzumuz. Hali hazırda dünyada en çok çeşit yumuşak şeker üreten firmayız. Globalde tonaj olarak sekizinci sıradayız. Ve her yıl büyüyerek devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılında dünyadaki en büyük beş yumuşak şeker üreticisi arasına girmek. Türkiye’de ise BEBETO markası ile pazar lideri olmak” diye konuştu.

Halka arz sonrasında yeni yatırım planları *

“Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir bölümüyle yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız” diyen Başar, “Şirketimizin sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında BEBETO markasının konumunu güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise devam etmekte olan hat yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası alımlarının finanse edilmesi olacak. Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip 3 üretim tesisimizi daha da büyütmek istiyoruz. Yatırımını yapmakta olduğumuz iki yeni üretim hattı ile 2020 yılı sonunda 72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşacağız. Üretim için yapılan yatırımların yanı sıra lojistik ile ilgili yeni yatırımlarımız da tamamlanmak üzere” dedi.

“Halka arzdan 300-337 milyon TL arası bir kaynak girişi bekliyoruz” *

2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettiklerini anlatan Başar, “2020 yılının ilk yarısında ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık. Şu anki yaklaşık cirosal dağılımımız yüzde 57 ihracat, yüzde 43 ise iç pazar şeklindedir. Şirketin halka arz öncesi aktif büyüklüğü 30 Haziran 2020 itibarıyla 946 milyon TL idi. Bu büyüklük içinde öz kaynakların payı yüzde 46’dır. Belirlenen fiyat aralığına göre halka arzdan brüt olarak şirkete 300-337 milyon TL arası bir kaynak girişi olmasını bekliyoruz” dedi.