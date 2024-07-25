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Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu

Koç Holding A.Ş.'den bugün KAP'a '2024, 2. Çeyrek Finansal Takvim' hakkında açıklama geldi.

25 Temmuz 2024 | 09:15
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2024 | 16:24
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu

Koç Holding'ten (KCHOL) bugün (25 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu bilanço tarihi paylaşıldı. Açıklama şöyle: Şirketimizin 01.01.2024 – 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 8 Ağustos 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

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Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
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