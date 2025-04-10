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Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı

Koç Holding (KCHOL) bu yıl temettü açıklayan şirketler arasında. Peki, Koç Holding ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte detaylar

10 Nisan 2025 | 11:41
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın ortaklarına, yani hisse senedi sahiplerine dağıttığı kâr payıdır. Şirketler yıl sonunda kâr ederlerse bu kârın bir kısmını yatırımcılara nakit ya da hisse senedi olarak geri verebilirler. Bu yıl temettü dağıtacak şirketler arasında Koç Holding de yer alıyor. Koç Holding pay başına brüt 6,88 TL, net 5,8480 TL temettü açıkladı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün yani 10 Nisan. Ödeme tarihi ise 14 Nisan 2025 olarak açıklandı.

Şirket 3 Nisan'da KAP'a şu bildirimde bulunmuştu:

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kâr dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kâr dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kâr payı ödeme tarihinin 10 Nisan 2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 

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'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
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Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
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GERİ
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