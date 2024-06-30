Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?

Borsa İstanbul'da 1-5 Temmuz arası temetta dağıtacak şirketler arasında Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de bulunuyor. Şirket pay başına brüt 0,3041501 TL, net 0,2737350 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın yani 1 Temmuz 2024 pazartesi günü. Ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

Şirket daha önce KAP'a yaptığı bildirimde "Yönetim Kurulumuzun 25.06.2024 tarihli kararı ile, 27 Mayıs 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızca onaylanan birinci nakit temettü tutarı olan brüt 200.000.000 TL'nin kar payı hak kullanım tarihinin 01 Temmuz 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" demişti.

