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  • Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi

Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi

Kocaer Çelik'te (KCAER) nakit ve bedelsiz temettü kararı Genel Kurul'da değişiklikle kabul edilmişti. Şirket dün KAP'a yapılan bildirimde SPK'ya daha önce yapılan bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun da güncellendiğini duyurdu.

05 Haziran 2024 | 07:45
Son Güncellenme: 05 Haziran 2024 | 07:45
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
  • Kocaer Çelik'ten dün (4 Haziran 2024) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi paylaşıldı: 
  • 16.05.2024 tarihli bildirimimiz ile şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 657.570.000 TL'den 2.235.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 1.577.430.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%239,89) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapıldığı duyurulmuştu.
  • Şirketimizin 27.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2023 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin 100.000.000 TL olarak yer alan nakit kar payı tutarının 200.000.000 TL olarak ve 359.343.365 TL olarak yer alan bedelsiz kar payı tutarının ise 259.343.365 TL olarak değiştirilmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir. Genel kurul toplantısında alınan bu karar doğrultusunda şirketimizin 04.06.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile bedelsiz sermaye artırım tutarının 1.218.086.635 TL (%185,24) iç kaynaklardan ve 259.343.365 TL (%39,44) kar payından olmak üzere toplam 1.477.430.000 TL (%224.68) olarak revize edilmesine karar verilmiştir.
  • Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.135.000.000 TL olarak revize edilmesi ve arttırılan sermayenin pay sahiplerine payları oranında (%224.68) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na daha önce yapılan bedelsiz sermaye artırımı başvurusu güncellenmiştir.
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Kocaer Çelik Hisse Haberleri (KCAER)
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