Borsada dalgalanmalar artarken BİST Bankacılık Endeksi de inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. 113.195’ten başladığı 2019’u 160.168 seviyesinde tamamlayan BİST Bankacılık Endeksi, 21 Ocak’ta 181.051 ile tarihi zirvesini test etti.

21 Ocak aynı zamanda BİST’in de 123.556 ile rekorunu kırdığı tarih olarak kayıtlara geçti.

Artan jeopolitik risklerin etkisiyle BİST-100 mart ayına 107.310’dan, banka endeksi 142.388’den başladı.

11 Mart’ta Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanması ise piyasaları paniğe sürükledi.

Bu da hem BİST’te hem de BİST Bankacılık Endeksi’nde satışları beraberinde getirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.