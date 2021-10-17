Üçüncü çeyrekte TL’ye göre dolar ve Japon Yeni değer kazandı, Euro ve Sterlin değer kaybetti. Biz de fonksiyonel para birimleri ve döviz pozisyonlarına göre kur farkı geliri ve gideri yazarak üçüncü çeyrekteki kur değişimlerinden olumlu ve olumsuz etkilenecek BİST-100 şirketlerini belirledik.

2021’in üçüncü çeyreğinde, kurlarda dalgalı seyir kaydedildi. Temmuz ve ağustosta yurtiçindeki olumlu havanın da katkısıyla TL’de değer kazanımları, eylülde ise kayıplar öne çıktı.

ABD Merkez Bankası FED’in varlık azaltımı konusundaki iletişimi, enflasyonist endişeler ve TCMB’nin sürpriz faiz indirim kararı TL’yi baskıladı.

Erken sıkılaşma ve enflasyon endişeleri doları küresel çapta da destekledi. Bu gelişmelerin de etkisiyle 30 Haziran’da 8,68 olan dolar/TL, 30 Eylül’de 8,88’i gördü ve üçüncü çeyrekte TL karşısında dolar yüzde 2,28 değer kazandı.

Euro/TL 10,32’den 10,29’ya; Sterlin/TL 12,00’den 11,92’ye geriledi. Euro ve Sterlin, üçüncü çeyrekte TL karşısında yüzde 0,31 ve yüzde 0,69’lık değer kaybı yaşadı.

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