Küresel piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

Dünya genelinde devam eden enflasyon sıkıntısı, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, Banka'nın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Geçen hafta sözle yönlendirmelerde bulunan Fed üyeleri, büyük oranda "şahin" duruşlarını korurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte haziran toplantısına ilişkin öngörülerin belirsiz kalmaya devam etmesi, pay piyasalarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Analistler, ABD'de çekirdek enflasyonun hala hedeflenen seviyenin oldukça uzağında olması ve ücretlerde yükseliş eğiliminin devam etmesinin Fed'in politika alanını daralttığını belirterek, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, ülkede yoğunlaşan bilanço döneminde şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamaması da risk iştahı üzerinde etkili olurken, bu hafta açıklanacak Amazon, Alphabet, Meta ve Microsoft gibi ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, söz konusu şirketlerin ilk çeyrek sonuçlarıyla birlikte ikinci çeyreğe ilişkin öngörülerinin de önemli olduğunu ve piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizlikler yeni haftanın ilk gününde emtia fiyatlarını baskılarken, Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 1,2 azalışla 80,5 dolardan, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.978 dolardan alıcı buluyor.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,09, Dow Jones endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa borsaları geçen hafta yükseliş eğilimini sürdürürken, Fransa'da CAC 40 endeksi rekor kırmaya devam etti.

Yeni haftada, bölgede açıklanacak büyüme verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ECB'nin gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 23 ile fiyatlamalara dahil olmaya devam ediyor.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,43 yükseldi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ve Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizliklerle Asya borsaları yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bu hafta BoJ'un para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, ülkede sınırlı da olsa artan enflasyon baskısının Banka'nın para politikalarına ilişkin tahminleri zorlaştırdığını kaydetti.

Geçen hafta BoJ'un getiri eğrisi bandında değişikliğe gidebileceğine yönelik haber akışının varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirten analistler, bölgede Çin ile Tayvan arasında artan jeopolitik gerilimin de risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde perşembe günü arife günü olması nedeniyle saat 12.40'a kadar gerçekleşen işlemlerde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,97 altında 5.012,34 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 19,4044'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4060 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, nisan ayı Ifo beklenti endeksleri

15.30 ABD, mart ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.30 ABD, nisan ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi