Kuzey Boru (KBORU) temettü teklifini duyurdu

Kuzey Boru A.Ş.'den bugün (21 Nisan) KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 1,2889239 TL, net 1,0955853 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran 2025. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolarında; Dönem net karının 648.423.565,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 615.069.934,09'dur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 13. Madde hükmü uyarınca;

Net dönem karından 3.961.585,67 TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinde belirlenen hadler ve oranlar uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve yıl içinde bağış yapılmadığı için Net Dağıtılabilir Dönem Kâr matrahının 644.461.979,33 TL olarak tespit edilmesine karar verilmiştir. Buna göre;

a-Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak %20 oranına denk gelen (brüt) 128.892.395,87 TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" olarak dağıtılmasına,

b-1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %20, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesine,

c-Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 12.389.239,59 TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

d- Kar dağıtımı sonrasında; TFRS esas alınarak hazırlanan 503.180.343,88 TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Vergi mevzuatı kapsamında da 469.826.712,97 TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınmasına,

e- Birinci kâr payı ödemelerine 24.06.2025 tarihininde başlanarak nakden dağıtılmasına,

f- Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, hususlarının şirketimizin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

