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Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a kredi derecelendirme notuna ilişkin bildirimde bulundu.

31 Temmuz 2024 | 23:10
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu

Şirketten yapılan açıklamada "Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER) tarafından, Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ve görünümü "AA (tr) / Pozitif" ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ve görünümü "J1+(tr) / Stabil" olarak belirlenmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Rating Notu ve görünümü ise "BB / Stabil'' olarak belirlenmiştir" denildi.

Rating bildirim formunda ise şu notlar var:

“Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.” JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
• 2023 mali yılındaki hafif daralmaya karşın tatmin edici seviyedeki satış hacmi ve temel kârlılık marjları,
• İncelenen dönemlerde net borcun FAVÖK’e oranındaki düşüş trendinin finansal yapıyı desteklemesi,
• Pozitif nakit akış metriklerinin ve net işletme sermayesinin likidite yönetimini kolaylaştırması,
• 2023 mali yılında ağırlıklı olarak geçmiş yıllar kârlarının etkisiyle ve 2024 yılında halka arz yolu ile artan sermaye sayesinde, düzenli temettü ödemesine rağmen, özkaynakların güçlenmesi,
• İncelenen dönemlerde coğrafi çeşitlilikle desteklenen net ihracatçı konumu ile birlikte 2023 mali yılındaki döviz uzun pozisyonu,
• Devam eden yatırımların, halka arzdan elde edilen fonun önemli katkısı ile tamamlanması sonrası üretim kapasitesinde beklenen artış,
• Çeşitlendirilmiş müşteri portföyü sayesinde varlık kalitesini destekleyen düşük tahsilat riski,
• Halka arz süreci sayesinde kurumsal yönetim ilkelerinin daha iyi uygulanması,
• Uzun yıllara dayanan faaliyet geçmişi,
• Ağırlıklı olarak kur farkı zararlarından kaynaklanan finansman giderleri ile birlikte, 2023 mali yılında TMS 29 etkisiyle dönem net kârının baskılanması,
• İncelenen dönemlerde düşüş trendine karşın yüksek seviyedeki faaliyet oranı ve uzun nakit döngüsü,
• Sektörde ürün tedarikinde ithalata bağımlılık ve rekabetçi ortam,
• Öncü ekonomik göstergeler küresel çapta ekonomik yavaşlamaya işaret

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Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti
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