Savaşın faturası olacak

Geçen hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın AA’ya yaptığı ve savaşın uzun sürmesi halinde dünya ekonomilerine ilişkin ‘ciddi bir krizle karşı karşıya oluruz’ şeklinde değerlendirmesi önemli. Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde ‘arz güvenliği’ sorunu olacağını söyleyen Bakan Bayraktar, bizim tarafta ise arz çeşitliliği ve bölgeye olan bağımlılığımızın yüzde 10 olması nedeniyle etkinin daha sınırlı olacağını kaydetti.
Ancak yaşanan fiyat artışları ile birlikte enerji maliyetlerinin artmasıyla doğal gaz faturalarımız ve akaryakıt maliyetlerimiz artmaya başladı. Bunun cari açığa ve enflasyona etkilerini de aydan aya hissedeceğiz.
Bu savaşla birlikte Türkiye’nin kendini transit ülke değil, enerji ticaret merkezi olarak konumlandırması gerektiğini söyleyen London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü’nün bu sayımızda yer alan söyleşisini dikkatle okumanızı öneririm. Öğütçü, depolama, ticaret, karışım, yeniden ihracat ve finansal fiyatlama altyapısı kurulursa, “Bu krizden sadece etkilenen değil, yön veren ülkelerden biri olabiliriz” diyor.
Bu sayıda perakende sektöründe dünyada ülkemizi en güçlü şekilde temsil eden LC Waikiki’nin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük ile de konuştuk. LC Waikiki, altı kıtada bin 300 mağazasıyla Türkiye’yi temsil ediyor. Vahap Küçük’ün verdiği bilgiye göre; savaş bölgesinden etkilenen 11 ülkede toplam 158 mağazası var. Bölgedeki savaş rüzgarlarına rağmen LC Waikiki, global büyümesini devam ettirerek yeni pazarlarda mağazalar açacak.
Değerli okurlar, sadece LC Waikiki değil, birçok tekstil ve gıda perakendecisi global büyümesini devam ettirecek. Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın hazırladığı kapak haberinde perakende 30 şirketin global stratejilerini detaylıca okuyabilirsiniz. Şirketler sadece yakın coğrafyalarda değil; Afrika’dan, Güney Amerika’ya Uzakdoğu’ya kadar farklı coğrafyalarda fırsatları kovalıyor, yeni pazarlara açılıyorlar.
