Lokman Hekim'den (LKMNH) temettü kararı

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., bugün KAP'a 2024 yılı kar payı dağıtımı yönetim kurulu teklifini duyurdu. Buna göre 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL kar payı ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Taksitler net 0,1770833 TL. Birinci taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ikinci taksit için 30 Eylül. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

2024 yılı yasal kayıtlara göre 98.880.171,56-TL olan dönem karına, 11.680.764,96-TL geçmiş yıl karları hesabından ilave edilmek suretiyle vergi ve yedek akçeler ayrıldıktan sonra toplam brüt 90.000.000,00-TL tutarında nakit kâr payı olarak dağıtılmasına, Nakit dağıtılacak kâr payının iki eşit taksitte 26/05/2025 ve 30/09/2025 tarihlerinde ödenmesi hususunun 2024 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.