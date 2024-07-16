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Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün KAP'a 'Bedelsiz Sermaye Artışı İçin SPK'ya başvuru yapılması hakkında' açıklama yaptı.

16 Temmuz 2024 | 15:12
Son Güncellenme: 16 Temmuz 2024 | 15:13
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den bugün (16 Temmuz) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı: 

Yönetim Kurulu tarafından alınan 20.06.2024 tarihli karar uyarınca;

  • Şirketimizin 376.200.000 -TL(ÜçyüzyetmişaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 500.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %190 oranında artış ile 714.780.000 TL artırılarak 1.090.980.000 TL'ye çıkarılmasına,
  • Artırılacak 714.780.000 TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,
  • Şirket sermayesinin %190 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 714.780.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, katılanların oybirliğle karar verilmiştir.
  • İlgili yönetim kurulu kararına istinaden esas sözleşme tadilininin izin ve onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 16.07.2024 tarihinde yapılmıştır.
     
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