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Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım tarihine ilişkin açıklama yaptı.

22 Nisan 2025 | 11:05
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu

Mavi Giyim, SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı (Yüzde 100) almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24 Nisan 2025. Şirket KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı: 
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'ndan 794.512.000-TL (yediyüzdoksandörtmilyonbeşyüzonikibin Türk Lirası)'na artırılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/04/2025 tarih ve 24/685 sayılı kararıyla onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 24/04/2025 olarak belirlenmiştir.

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Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
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Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
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