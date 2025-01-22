Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin, 4.000.000.000-TL (dört milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 794.512.000-TL (yediyüzdoksandörtmilyonbeşyüzonikibin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilen 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.01.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.