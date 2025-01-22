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Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 'İç kaynaklardan sermaye artırımı SPK başvurusu' (Yüzde 100 bedelsiz) hakkında açıklama yaptı.

22 Ocak 2025 | 18:20
Son Güncellenme: 22 Ocak 2025 | 18:45
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin, 4.000.000.000-TL (dört milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 794.512.000-TL (yediyüzdoksandörtmilyonbeşyüzonikibin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilen 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.01.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

 

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22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
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GERİ
İLERİ
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