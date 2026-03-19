Kartlı ödemelerde dikkat çeken artış: Şubatta 2 trilyon TL’yi geçti

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), şubat ayına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 144,7 milyona, banka kartı sayısı 213,4 milyona, ön ödemeli kart sayısı 111,5 milyona yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10'luk, banka kartında yüzde 8’lik artış yaşanırken ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artarak 469,6 milyon oldu.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 9 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubatta yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 47 artarak 2 trilyon 241 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu ödemelerin 1 trilyon 919,6 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 313,5 milyar lirası banka kartları, 7,9 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı ise kredi kartlarında yüzde 49, banka kartlarında yüzde 54 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 75 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1,6 milyara yükseldi. Bunun 916,8 milyonunu kredi kartları, 617,3 milyonunu banka kartları, 30,6 milyonunu ön ödemeli kartlar oluşturdu.

İnternetten yapılan kartlı ödeme tutarında artış

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 52 artarak 675,0 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 31 oldu.

İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 8 artarak 224,9 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1 milyar 32,9 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 48 artarak 714,5 milyar liraya yükseldi. Şubat ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.