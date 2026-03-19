Araştırma sonucu: Her 10 kişiden 6’sı bayramı yaşadığı şehirde geçirecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1087 kişinin katıldığı araştırma, artan maliyetlerin ve kısa tatil süresinin bayram planlarını etkilediğini gösterdi.

Katılımcıların yüzde 61'i Ramazan Bayramı'nı bulunduğu şehirde geçireceğini, yüzde 25'i memleket veya aile ziyareti yapacağını, yüzde 10'u yurt dışı seyahati, yüzde 4'ü ise kültür veya gastronomi gezisi planladığını belirtti.

Bayramı şehirde geçirmeyi tercih edenlere sebebi sorulduğunda, katılımcıların yüzde 42'si ekonomik koşulları, yüzde 17'si tatilin kısa olmasını, yüzde 17'si seyahat etmeyi tercih etmediğini, yüzde 13'ü şehirde planları olduğunu ve yüzde 11'i de bayram trafiği ve yoğunluğundan kaçınmak istediğini vurguladı.

Şehirde kalmayı planlayanların yüzde 62'si ailesiyle vakit geçirmeyi, yüzde 28'i tatili dinlenerek değerlendirmeyi planlarken, katılımcıların yüzde 4'ü arkadaşlarıyla vakit geçireceğini, yüzde 1'i kültür ve sanat etkinliklerine katılacağını, yüzde 5'i ise "diğer" seçeneğini işaretledi.

Seyahatte kara yolu tercih ediliyor

Bayramda seyahat etmeyi planlayan kullanıcılar arasında kara yolu, tercih edilen ulaşım yöntemi olarak dikkati çekti. Seyahate çıkacakların yüzde 67'si yolculuğunu kendi aracıyla yapmayı planlıyor. Katılımcıların yüzde 18'i uçak, yüzde 6'sı tren, yüzde 5'i kiralık araç ve yüzde 4'ü otobüs ile seyahat edeceğini aktardı.

Otomotiv sektöründe hibrit ve elektrikli araçların payına da değinilen araştırmada, katılımcıların yüzde 47'si dizel, yüzde 34'ü benzinli, yüzde 8'i LPG'li, yüzde 6'sı elektrikli ve yüzde 5'i hibrit araç ile yolculuk edeceğini bildirdi.

Uzun yolculuk öncesinde önerilen araç bakımı konusunda ankete katılanların yüzde 41'i bayram öncesinde araç bakımı planlamıyor. Katılımcıların yüzde 27'si periyodik bakım veya kontrol yaptıracağını, yüzde 17'si sadece iç ve dış temizlik yaptıracağını, yüzde 11'i lastik kontrolü veya değişimi, yüzde 4'ü ise sigorta ve kasko kontrolü yaptıracağını ifade etti.

Uzun yolculuklarda öne çıkan araç teknolojisi ise yüzde 28 ile yakıt ve menzil göstergeleri oldu. Bunu yüzde 26 ile hız sabitleyici ve şerit takip gibi sürüş destek sistemleri, yüzde 24 ile multimedya ve konfor özellikleri takip etti. Navigasyon ve trafik bilgisini seçenlerin oranı yüzde 20 olurken, yüzde 2'si "diğer" yanıtını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, bayram tatili süresinin kısa olmasının etkisiyle ekonomik koşulların, bayram planları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Seyahate çıkan kullanıcıların büyük çoğunluğunun kara yolunu ve kendi araçlarını tercih ettiğini aktaran Oğuzhan, "Özellikle aile ziyaretleri ve kısa süreli tatillerde tüketiciler için kendi aracıyla seyahat etmek, hem esneklik hem de maliyet açısından avantaj sağlıyor. Bayram dönemlerinde trafikte ciddi bir yoğunluk olduğunu her yıl gözlemliyoruz. Bu nedenle sürücülerin yolculuk öncesinde araç kontrolünü yapması ve güvenli sürüş kurallarına dikkat etmesi, büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.