Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yayımlanan Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları engellemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, ülke hava sahasına giren füze ve İHA'lara müdahale edildiği kaydedildi, vatandaşlara ilgili kurumlar tarafından yapılan güvenlik uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.

Mina Abdullah Rafinerisi'ne saldırı



Kuveyt Petrol Şirketi, Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre şirketten yapılan yazılı açıklamada, Mina Abdullah Rafinerisi'ndeki bir birimin İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle tesiste yangın çıktığı, çalışanların güvenliğinin sağlanması ve tesisin korunması için gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ifade edildi. Rafineride oluşan hasara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 6 İHA'yı imha ettiğini duyurdu



Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 6 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, başkent Riyad ve doğu bölgelerine 6 İHA saldırısı yapıldığı, söz konusu İHA'ların tamamının imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Samref Rafinerisi'ne bir İHA düştü



Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Samref Rafinerisi'ne bir İHA düştüğünü ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Samref Rafinerisi'ne bir İHA düştü ve hasar tespit çalışmaları sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Katar: İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı



Katar, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını "acımasız" şeklinde nitelendirerek Tahran'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, son iki gün içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) enerji tesislerinin İran tarafından hedef alınmasını en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve küresel enerji güvenliği, denizcilik ve çevre için ciddi bir tehdit" olduğu kaydedildi.

İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik acımasız saldırılarının sivilleri, sivil altyapıyı ve hayati tesisleri hedef alarak "tüm kırmızı çizgileri aştığı" ifade edilen açıklamada, "bölgeyi bu haksız saldırıların sonuçlarından korumanın ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak için gerilimleri azaltmaya çalışmanın gerekliliği" vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğu; egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği yinelendi.