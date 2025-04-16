Migros temettü kararını duyurdu: Miktar ve ödeme tarihi

Migros Ticaret A.Ş. KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 6,9040087 TL, net 5,8684073 TL temettü dağıtacak.Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs, ödeme tarihi ise 30 Mayıs.

Şirket KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili Kâr Payı Rehberinde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi. Buna göre;

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 2024 yılı kar dağıtım tutarının, yasal sınıra kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 807.123.205,44 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından, ve 962.876.794,56 TL "diğer kaynaklardan" karşılanmak üzere 1.770.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,

ayrıca dağıtılacak bu kar payları için 176.094.728,84 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

Net Dağıtılabilir Dönem Karından yapılacak kar dağıtımından Kasım 2024'te dağıtılan 520.000.000,00 TL kar payı avansının mahsup edilmesine,

Mahsup işlemi sonrasında kalan 1.250.000.000,00 TL'nin pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kar payı olarak dağıtılmasına

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız için 1 TL nominal değerdeki pay için avans temettünün mahsubundan sonraki toplam kar payı dağıtımına göre 6,9040087 TL brüt=net kar payı ödenmesine,

Diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için avans temettünün mahsubundan sonraki toplam kar payı dağıtımına göre brüt 6,9040087 TL, net 5,8684074 TL (%15 oranında stopaj yapılarak) kar payı ödenmesine, ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 28 Mayıs 2025 tarihinde başlanmasına

karar verildi.

