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Mopaş borsa işlem tarihi belli oldu: Mopaş ne zaman borsada işlem görecek?

Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları açıklanmıştı. Mopaş paylarının ne borsada borsada işlem göreceği e belli oldu.

24 Ocak 2025 | 18:17
Son Güncellenme: 24 Ocak 2025 | 18:18
Mopaş borsa işlem tarihi belli oldu: Mopaş ne zaman borsada işlem görecek?

Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 29 Ocak Çarşamba gününden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a şu bilgilendirme  yapıldı:
Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 273.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 57.330.000 TL nominal değerli Şirket payları 29/01/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 35 TL baz fiyat, "MOPAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

MOPAŞ HALKA ARZ SONUÇLARI

İnfo Yatırım, bugün halka arz sonuçlarını KAP'a bildirmişti. Halka arzda toplamda 236.844 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. İşte halka arz sonuçları:

Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mopaş” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 21 – 22 – 23 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplanmıştır. Mopaş’ın sermayesinin 230.000.000 TL’den 273.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 43.000.000 TL nominal değerli 43.000.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 14.330.000 TL nominal değerli 14.330.000 adet pay olmak üzere toplam 57.330.000 TL nominal değerli 57.330.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Mopaş’ın paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 35,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 2.006.550.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Nihai dağıtıma esas tahsisat oranları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %38,46, Mopaş Grubu Çalışanları için %2,52, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %48,19 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için ise %10,84 olarak gerçekleşmiştir.


 

 

 

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Mopaş borsa işlem tarihi belli oldu: Mopaş ne zaman borsada işlem görecek?
Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
İş Yatırım’ın 2025’te en yüksek temettü verimliliği beklediği 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (23 Ocak)
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23 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
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