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New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından güne düşüşle başladı.

12 Şubat 2025 | 18:12
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,53 azalarak 44.357,70 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 düşüşle 6.025,08 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,06 kayıpla 19.436,51 puana geriledi.

Ülkede fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair beklentileri güçlendirirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

TÜFE aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, verilerin, enflasyonun kontrol altına alınmasında ilerlemenin durduğuna işaret ettiğini belirterek, Fed'in yıl ortasından önce faiz indirimi yapma olasılığının zayıfladığını kaydetti.

Enflasyon verileri sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,64'e çıktı. Dolar endeksi de yüzde 0,4 yükselerek 108,35 değerine ulaştı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,95'e inerken, mortgage başvuruları yüzde 2,3 artış gösterdi.

Analistler, dün Kongre'deki sunumunun ilk gününde faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını söyleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının da beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek, bunun "yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey" olduğunu kaydetti.

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