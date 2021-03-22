New York borsası, haftanın ilk işlem gününü tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artışla 32.731,20 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artarak 3940,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 artışla 13.377,54 puana yükseldi. Güne karışık bir seyirle başlayan endeksler, tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle gün içerisinde pozitif bir seyir izledi.

Geçen hafta Ocak 2020’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75’e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, bu seviyelerden geri çekilerek bugün yüzde 1,66’ya kadar indi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ TOPARLANDI

Tahvil faizlerindeki gerileme, teknoloji hisselerinin de toparlanma göstermesini sağladı. ABD’nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Microsoft ve Netflix’in hisseleri yüzde 2’yi aşkın değer kazanırken, Amazon ve Facebook’un hisseleri yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi danışmanlarının, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, piyasalarda bu hafta, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yarın ve çarşamba günü Temsilciler Meclisi ile Senatoda yapacağı sunumların yanı sıra veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları bugün ABD’de 10 yıllık tahvil getirisindeki düşüşün etkisiyle Fransa’daki CAC 40 endeksi hariç haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 artışla 424,17 puana çıktı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artarak 6.726,1 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 14.657,21 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 24.262,84 puana ulaştı. Fransa’da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,49’luk düşüşle 5.968,48 puana geriledi. Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının uzatılmasına yönelik endişelerin artmasıyla seyahat ve eğlence şirketlerinin hisselerinde ise ortalama yüzde 1,8 düşüş görüldü.

Biden yönetiminden 3 trilyon dolarlık altyapı paketi hazırlığı



ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi danışmanlarının, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi.