New York borsası, haftanın ilk işlem gününü tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artışla 32.731,20 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artarak 3940,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 artışla 13.377,54 puana yükseldi. Güne karışık bir seyirle başlayan endeksler, tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle gün içerisinde pozitif bir seyir izledi.
Geçen hafta Ocak 2020’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75’e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, bu seviyelerden geri çekilerek bugün yüzde 1,66’ya kadar indi.
TEKNOLOJİ HİSSELERİ TOPARLANDI
Tahvil faizlerindeki gerileme, teknoloji hisselerinin de toparlanma göstermesini sağladı. ABD’nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Microsoft ve Netflix’in hisseleri yüzde 2’yi aşkın değer kazanırken, Amazon ve Facebook’un hisseleri yüzde 1’in üzerinde yükseldi.
Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi danışmanlarının, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, piyasalarda bu hafta, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yarın ve çarşamba günü Temsilciler Meclisi ile Senatoda yapacağı sunumların yanı sıra veri takviminin takip edileceğini bildirdi.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 artışla 424,17 puana çıktı.
İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artarak 6.726,1 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 14.657,21 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 24.262,84 puana ulaştı.
Fransa’da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,49’luk düşüşle 5.968,48 puana geriledi.
Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının uzatılmasına yönelik endişelerin artmasıyla seyahat ve eğlence şirketlerinin hisselerinde ise ortalama yüzde 1,8 düşüş görüldü.
ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi danışmanlarının, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi.
The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin ardından altyapı harcamalarını içeren plan Biden yönetiminin öncelikleri arasında bulunuyor.
Biden’ın ekonomi danışmanları, 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırlarken, söz konusu harcama planına ilişkin teklifin bu hafta sunulması bekleniyor.
Altyapı ve istihdam olmak üzere iki kısımdan oluşan paketin ekonomiyi daha üretken hale getirmek amacıyla altyapı, eğitim, iş gücünü geliştirme ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik yatırımlara odaklandığı belirtiliyor.
Paketin, varlıklı kişiler ve şirketlerden alınan vergilerin artırılmasıyla finanse edilebileceği kaydedilirken, Cumhuriyetçilerin desteğini alıp almayacağının, nasıl finanse edileceğine bağlı olduğu aktarılıyor.
Altyapıya yönelik harcama planının, yol, köprü, liman, elektrikli araç şarj istasyonları ve elektrik şebekesinin iyileştirilmesi gibi yatırımların yanı sıra temiz enerji ve 5G yatırımlarını da içereceği bildiriliyor.
İstihdam planının ise eğitim ve kadınların iş gücüne katılımı gibi beşeri altyapıya yönelik harcamalara odaklandığı kaydediliyor. AA
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