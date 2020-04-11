Neden yükseldi?
- Önceki haftalarda Koronavirüs salgınının etkisiyle fiyatı en çok düşen hisseler arasında yer alan havacılık hisselerinden Pegasus, DO&CO ve Çelebi Hava Servisi’ne geçen hafta hızlı düşüşün ardından tepki alımları geldi.
- RTA Laboratuvarları, 13 Mart’ta Koronavirüs tanısı için gerekli kit üretimi ve dağıtımı için tüm parametrelerini tamamladığını açıklamıştı. Şirket, geçen hafta ise 3 Nisan’a kadar ‘SWAB+RNA izolasyon kiti + Corona Virüs Tanı Kiti’nden 1 milyon 132 bin 260 adet üretim gerçekleştirdiğini, 10’u aracılı, sekizi direkt olmak üzere toplam 18 ülkeye ihracat yaptığını açıkladı. Hisse, geçen hafta yükselişteydi.
- ARD Bilişim, Konya’da 3 bin kişilik öğrenci yurdu yapım işi ve Aydın’da bin 750 kişilik öğrenci yurdu yapım işi için üçüncü taraf olduğu proje kapsamında kapalı devre kamera güvenlik sistemi ürün tedariki ve devreye alma sözleşmesini 250 bin dolar + KDV bedelle imzaladığını açıkladı. Hisse, geçen hafta fiyatı yükselen hisseler arasındaydı.
Neden düştü?
- Koronavirüs salgını sonucu alınan önlemler kapsamında THY, 17 Nisan’a kadar ara verdiği yurtdışı uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurma kararı aldı. Bu karar, THY uçuşlarına yemek hizmeti sağlayan DO&CO’yu da olumsuz etkiledi. DO&CO hissesinde geçen hafta yüksek kayıp görüldü.
- Önceki haftalarda Koronavirüs salgınının etkisiyle fiyatı en çok artan hisseler arasında yer alan İlaç&Sağlık Endeksi hisselerinden RTA Laboratuvarları, Lokman Hekim Sağlık, Selçuk Ecza Deposu ve Eczacıbaşı İlaç’a geçen hafta hızlı yükselişin ardından satış geldi. Ancak mevcut durum nedeniyle bu hisselerde kazanç potansiyeli yüksek görülüyor.
- Geçen hafta yatırım holding hisselerinde düşüş görüldü. Ral Yatırım Holding, Egeli&Co Yatırım Holding ve Gedik Yatırım Holding fiyatı en çok gerileyen hisseler arasında yer aldı.
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