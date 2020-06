Neden yükseldi?

+Emek Elektrik, 2019’un ilk çeyreğinde 15,9 milyon TL olan satış gelirini 2020’nin ilk çeyreğinde 24,4 milyon TL’ye yükseltti. 2019 ilk çeyrekte 1 milyon zarar açıklayan şirket, bu yıl ilk çeyrekte ise 719 bin TL net kâra ulaştı. İyi gelen bilançonun da etkisiyle geçen hafta hissenin fiyatının yükseldiği görüldü.

+Geçen hafta otomotiv hisselerinde yükseliş hareketi gözlendi. Doğuş Otomotiv ve Karsan Otomotiv, geçen hafta fiyatı en çok yükselen ilgili sektör hisseleri arasındaydı.

+Kuşadası Turizm, kâr dağıtmaya ve dağıtım zamanının 10 Temmuz olmasına karar verdi. 2019 yılı toplam dağıtılacak kâr tutarının brüt 3.509.725,65 TL olduğu, 2.339.723,50 TL’nin pay sahiplerine, 1.170.002,15 TL’nin kurucu pay sahiplerine dağıtılacağı açıklandı. Şirket, 2019 yılı toplam dağıtılacak net tutarın 2.983.266,81 TL olduğu, 1.988.764,98 TL’nin pay sahiplerine, 994.501,83 TL’nin kurucu pay sahiplerine dağıtılacağı bilgisini de verdi. Geçen hafta hissenin fiyatı yükseldi.

Neden düştü?

-Geçen hafta tekstil hisselerinde düşüş vardı. Menderes Tekstil ve Akın Tekstil, geçen hafta fiyatı düşen ilgili sektör hisseleri oldu.

-Milpa hissesinde işlem sırasında sürekli işleme ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı. Hissenin geçen hafta fiyatı en çok gerileyen hisseler arasında yer aldığı görüldü.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Egeli & Co Enerji Yatırım, Egeli & Co Tarım Girişim ve Egeli & Co Yatırım Holding, geçen hafta ise düşüşe geçti.

