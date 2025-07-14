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İngiltere'de 1,1 milyon kişinin hortum kullanması yasak: Cezası 1.000 sterlin

İngiltere’nin su dağıtım şirketlerinden biri olan Thames Water, yağış eksikliği ve artan talep nedeniyle 22 Temmuz’dan itibaren Gloucestershire, Oxfordshire, Berkshire ve Wiltshire bölgelerinde hortum kullanımını yasaklayacağını açıkladı.

14 Temmuz 2025 | 16:26
Son Güncellenme: 14 Temmuz 2025 | 16:28
İngiltere'de 1,1 milyon kişinin hortum kullanması yasak: Cezası 1.000 sterlin

Söz konusu geçici yasak, yaklaşık 1,1 milyon kişiyi kapsıyor.

BBC'nin haberine göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, yasak kapsamında bahçe sulama, araç yıkama ve çocuk havuzu doldurma gibi hortumla yapılan faaliyetlerin yasaklanacağı söylendi. Yasağa uymayanların ise 1.000 sterline kadar para cezasıyla karşılaşabileceği bildirildi.

Oto yıkama işletmeleri gibi mesleki zorunluluğu bulunan durumlar yasak dışında tutuluyor.

Yorkshire Water ve South East Water gibi diğer şirketlerin de benzer gerekçelerle hortum yasağı uyguladığı, bu yasakların sırasıyla 5 milyon ve 1,4 milyon kişiyi etkilediği belirtildi.

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