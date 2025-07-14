Otel ve kiralık konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş, İspanyolları yıllardır tatil yaptıkları kıyı bölgelerinden uzaklaştırmaya başladı.

Resmi verilere göre, geçen yıl İspanya’nın en popüler sahil destinasyonlarına yapılan yerli turizmde belirgin bir düşüş var. Öte yandan yabancı ziyaretçi sayısında ise yaklaşık iki milyonluk bir artış söz konusu.

Dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi olan İspanya, bu yıl 100 milyon yabancı turist bekliyor. Turizm, ülke ekonomisinin yüzde 13’ünden fazlasını oluşturuyor.

Son üç yılda otel fiyatları yüzde 23 oranında artarken, sahil kenarındaki kiralık konutların fiyatı da 2023 ortasından bu yana yüzde 20’den fazla yükseldi.

Bu durum, sahil tatillerini yerli halk için büyük ölçüde ulaşılmaz hale getirdi.

İspanyol hükümeti, sahil bölgelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla uluslararası turistleri ülkenin iç kesimlerine yönlendirmeye çalışıyor.