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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2019 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektörü Raporu'na göre, geçen yılki doğal gaz ithalatının yüzde 96,4'ünü Boru...
Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, OPEC+ adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve...
Kamu bankalarının tarihin en düşük konut kredisi kampanyası başlatması, fırsatçı mal sahibi ve gayrimenkul şirketlerini harekete geçirdi. Fırsatçılar, yoğun talep...
Emlak Konut GYO'dan "düşük peşinatlı, 3. yılda taksit ödemeli" kampanya... Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya...
Değişen ve dönüşen dünyada şirketlerin farklı fikirlere olan ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Bunun için inovasyonu harekete geçiren...
Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan...
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