Neden yükseldi?

+Datagate Bilgisayar, 2020 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 8.044.981 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 25.149.650 TL dönem net karı gerçekleşmiş olduğunu açıkladı. Şirket, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin yüzde 20’si kadar 1. tertip yedek akçe ayrıldığından ilave 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurmasını oy birliğiyle kabul etti. Hissede geçen hafta yükseliş vardı.

+Tekstil hisselerinde geçen hafta yükseliş hareketi vardı. Vakko Tekstil, Desa Deri ve Diriliş Tekstil geçen hafta fiyatı yükselen tekstil sektörü hisseleri arasında yer aldı.

+Önceki hafta fiyatı en çok düşen hisselerden olan Frigo Pak Gıda, geçen hafta ise haftalık bazda en yüksek getiriyi elde eden hisseler arasındaydı.

Neden düştü?

-Geçen hafta İz Hayvancılık hissesinde 21 Mayıs ve 4 Haziran’da işlem sırasında sürekli işleme ara verildi ve tek fiyat emir toplama başladı. Devre kesici uygulamasının da etkisiyle hisse, geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.

-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Uşak Seramik paylarında 18 Haziran tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. Geçen hafta hissede düşüş vardı.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Sanifoam Sünger, geçen hafta ise fiyatı gerileyen hisselerden biri oldu.

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