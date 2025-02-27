Nuh Çimento'dan (NUHCM) temettü kararı

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 10,1000000 TL, net 8,5850000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Mart, ödeme tarihi ise 27 Mart 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere; 2024 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 1.831.284.896 TL üzerinden; Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Mevzuatı gereği, karın dağıtımının Olağan Genel Kurul'a önerilmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmaması,

Kâr payı ödeme tarihinin 25 Mart 2025 olarak belirlenmesinin; 22 Mart 2025 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.