Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse

Bloomberg’de yer alan habere göre ocak ayında yabancıların nette en çok alım yaptığı hisse 184,4 milyon dolarla THY oldu. Yabancının THY'nin ardından Ocak'ta alım tarafında olduğu hisseler şöyle sıralandı:
1 1- THY
184,4 milyon dolar
2 2- TURKCELL
165,9 milyon dolar
3 3- ASTOR ENERJİ
128,4 milyon dolar
4 4- PEGASUS
50,6 milyon dolar
5 5- VAKIFBANK
41,8 milyon dolar
6 6- GARANTİ BBVA
37 milyon dolar
7 7- TÜRK TELEKOM
33 milyon dolar
8 8- ASELSAN
31,3 milyon dolar
9 9- ANADOLU EFES: -138,8 MİLYON DOLAR
Ocak ayında en çok yabancı satışı gören hisse ise Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes'i şu hisseler izledi:
10 10- MAVİ GİYİM
-71,9 milyon dolar
11 11- ERDEMİR
-52,9 milyon dolar
12 12- ŞİŞECAM
-50,3 milyon dolar
13 13- İŞ BANKASI
-45,9 milyon dolar
14 14- SASA
-43,5 milyon dolar
15 15- KOÇ HOLDİNG
-28,6 milyon dolar
16 16- TÜPRAŞ
-21,9 milyon dolar