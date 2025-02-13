Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse

Bloomberg’de yer alan habere göre ocak ayında yabancıların nette en çok alım yaptığı hisse 184,4 milyon dolarla THY oldu. Yabancının THY'nin ardından Ocak'ta alım tarafında olduğu hisseler şöyle sıralandı:

1 1- THY 184,4 milyon dolar

2 2- TURKCELL 165,9 milyon dolar

3 3- ASTOR ENERJİ 128,4 milyon dolar

4 4- PEGASUS 50,6 milyon dolar

5 5- VAKIFBANK 41,8 milyon dolar

6 6- GARANTİ BBVA 37 milyon dolar

7 7- TÜRK TELEKOM 33 milyon dolar

8 8- ASELSAN 31,3 milyon dolar

9 9- ANADOLU EFES: -138,8 MİLYON DOLAR Ocak ayında en çok yabancı satışı gören hisse ise Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes'i şu hisseler izledi:

10 10- MAVİ GİYİM -71,9 milyon dolar

11 11- ERDEMİR -52,9 milyon dolar

12 12- ŞİŞECAM -50,3 milyon dolar

13 13- İŞ BANKASI -45,9 milyon dolar

14 14- SASA -43,5 milyon dolar

15 15- KOÇ HOLDİNG -28,6 milyon dolar