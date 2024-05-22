Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu?

Halka arz başvurusu onaylanan Onur Yüksek Teknoloji, 19 milyon 730 bin payı, sermaye artırım yöntemiyle satarken, paylar eşit dağıtılacak. Şirketin halka arz fiyatı 49,50 lira olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü ise 976 milyon lira oldu. Şirketin halka arzında talep toplama 22-23 Mayıs'ta yapılacak.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERİR?

Onur Yüksek Teknoloji halka arzı için açıklanan tarih 22-23 Mayıs. Saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek. Yatırımcılar hisse kodunu arayarak normal hisse alım işlemi yapar gibi katılım sağlayabilecek.

Onur Yüksek Teknoloji'nin 50 milyon TL olan sermayesinin 62,83 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12,83 milyon TL pay ile ortaklardan Cengiz Dede’nin 3,2 milyon TL, Noyan Burçin Dede’nin 1,6 milyon TL, Tolga Dede’nin 1,6 milyon TL ve Nurgül Dede’nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 19,73 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Peki, kaç lot düşer?

Son dönemdeki halka arzlara baktığımıza Altınay Savunma halka arzında toplam 3.628.586 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. ise 1.956.272'i yurtiçi bireysel olmak üzere toplamda 1.956.677 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Yani halka arzlarda pay edilecek lot sayısı katılımcı sayısı ve katılımcıların lot talebine göre değişiyor.

Toplam 19.730.000 lot hissenin dağıtımı yapılacak.

2 milyon kişi katılırsa 9-10

2.5 milyon kişi katılırsa 7-8

3 milyon kişi katılırsa 6-7

3.7 milyon kişi katılırsa 5-6 lot pay düşebilir

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirket katılım endeksine uygun.