Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme tarihi ise 3 Kasım 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 06.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senedi sahiplerine 2024 karından toplam 4.861.655.783 TL brüt, 4.326.995.188 TL net nakit kar payının tek seferde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı takip eden ilk işgünü olan 30.10.2025 tarihinde nakit olarak yapılması hususunun 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmek üzere sunulmasına karar verilmiştir.