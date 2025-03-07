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Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) dün KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

07 Mart 2025 | 08:07
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme tarihi ise 3 Kasım 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 06.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senedi sahiplerine 2024 karından toplam 4.861.655.783 TL brüt, 4.326.995.188 TL net nakit kar payının tek seferde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı takip eden ilk işgünü olan 30.10.2025 tarihinde nakit olarak yapılması hususunun 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmek üzere sunulmasına karar verilmiştir.

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Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
Ebebek'ten temettü kararı
Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
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