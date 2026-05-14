Küresel kozmetik sektörü İstanbul'da buluştu

Küresel kozmetik ve kişisel bakım sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Beauty İstanbul 2026 Fuarı, 7-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yoğun katılım ve güçlü uluslararası iş birlikleriyle tamamlandı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen organizasyon, 61 ülkeden 830 yabancı ve 544 yerli olmak üzere toplam 1374 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Organizasyon boyunca; 167 ülkeden 13009 yabancı ve 13587 yerli olmak üzere toplam 26596 ziyaretçi ağırlanırken, tekil ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre toplamda %3 artış yaşandı.

İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) organizasyonuyla fuarda yer alan 100’e yakın İtalyan markası; inovasyon, sürdürülebilirlik ve “Made in Italy” estetiğini bir araya getiren ürünleriyle fuarın en dikkat çeken katılımcıları arasında yer aldı. İtalyan pavilyonu; distribütörler, satın alım heyetleri, perakende zincirleri, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gördü. Cilt bakımından saç bakımına, profesyonel kozmetikten doğal içerikli wellness ürünlerine kadar geniş bir ürün gamı sergileyen İtalyan firmaları, Türkiye pazarıyla yeni iş birliklerinin temellerini attı.

Türkiye, Bölgesel Bir Güzellik ve Ticaret Merkezi Konumunda

Beauty İstanbul 2026, İtalyan üreticiler için yalnızca Türkiye’nin büyüyen iç pazarına erişim sağlayan bir platform olmanın ötesinde; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya pazarlarına açılan stratejik bir ticaret köprüsü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Fuar boyunca gerçekleştirilen B2B görüşmelerde özellikle distribütörlük anlaşmaları, premium perakende iş birlikleri ve bölgesel büyüme stratejileri öne çıktı. Türkiye’nin gelişmiş lojistik altyapısı, genç tüketici profili ve dinamik kozmetik pazarı; İtalyan firmalarının bölgesel büyüme planlarında ülkenin önemini bir kez daha güçlendirdi.

Sürdürülebilirlik ve Yeni Nesil Güzellik Trendleri Öne Çıktı

Beauty İstanbul 2026’da İtalyan markalarının en çok ilgi gören kategorileri arasında sürdürülebilir ve temiz içerikli ürünler yer aldı. Vegan formüller, biyoteknolojik aktif içerikler, çevre dostu ambalaj çözümleri ve karbon ayak izini azaltan üretim teknolojileri sektör profesyonellerinin odağındaydı.

Son dönemde global ölçekte yükselen “wellness” ve “skin minimalism” trendlerinin etkisi fuar boyunca güçlü şekilde hissedildi. İtalyan markaları, yalnızca ürün performansına değil; yaşam stiline, tasarıma ve tüketici deneyimine odaklanan yeni nesil güzellik yaklaşımıyla dikkat çekti.

Türkiye, İtalyan Kozmetik Sektörü İçin Stratejik Bir Merkez

Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) Türkiye Direktörü Marco Pintus, Beauty İstanbul 2026’nın beklentilerin üzerinde bir ilgiyle tamamlandığını belirterek şu açıklamada bulundu: “Beauty İstanbul 2026, İtalyan kozmetik sektörünün uluslararası gücünü ve Türkiye pazarına verdiği önemi çok net şekilde ortaya koydu. Fuar boyunca markalarımızın gördüğü yoğun ilgi, Türkiye’nin yalnızca büyük bir tüketim pazarı değil; aynı zamanda bölgesel ölçekte stratejik bir ticaret ve dağıtım merkezi olduğunu gösteriyor. Bugün tüketiciler yalnızca kaliteli ürün aramıyor; sürdürülebilirlik, güvenilir içerikler, inovasyon ve marka hikâyesi de satın alma kararlarında belirleyici hale geliyor. İtalyan markaları ise estetik anlayışı, Ar-Ge gücü ve yaşam stiline dokunan yaklaşımıyla bu beklentilere güçlü şekilde yanıt veriyor. Beauty İstanbul boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, önümüzdeki dönemde Türkiye ile İtalya arasında kozmetik ve kişisel bakım alanında çok daha güçlü iş birliklerinin kurulacağına işaret ediyor.”

