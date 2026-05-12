Bugün temettü ödeyen 6 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (12 Mayıs)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 6 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO), Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU), Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0500000 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 0,0500000 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 6,84 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)



• Pay Başına Brüt Temettü: 2,3809523 TL

• Pay Başına Net Temettü: 2,0238094 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 68,519 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)



• Pay Başına Brüt Temettü: 1,4300000 TL

• Pay Başına Net Temettü: 1,2155000 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 86,32 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,4500000 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,3825000 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 19,15 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA)



• Pay Başına Brüt Temettü: 1,5297348 TL

• Pay Başına Net Temettü: 1,3002745 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 82,82 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0167500 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 0,0167500 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 2,453 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)