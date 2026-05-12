Panelsan’ın temettü ödeme tarihi belli oldu

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN), kâr payı dağıtımına ilişkin güncel bildirimi KAP’ta yayımladı.

Şirketin 12 Mayıs 2026 tarihli genel kurulunda kâr payı dağıtım konusu görüşülerek onaylandı. Buna göre Panelsan, pay başına brüt 0,6879501 TL, net 0,5847575 TL nakit temettü ödeyecek. Temettüde hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 10 Temmuz 2026 olarak açıklandı.



Şirket, pay biçiminde temettü dağıtımı yapılmayacağını bildirdi. Kâr dağıtım tablosunda, ortaklara dağıtılacak toplam nakit kâr payının brüt 51.596.261,80 TL, net tutarın ise 43.856.822,53 TL olduğu belirtildi. Açıklamada şirketin 2025 yılı net kârından %20 kâr payı dağıtılmasına karar verildiği ifade edildi.