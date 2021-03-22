PASHA Bank, otomotiv sektörü için ikinci kez VDMK ihracı yaptı. PASHA Bank ve OMG Capital Advisors, Maygold Otomotiv adına 734 gün (Ortalama 385 gün) vadeli, 30 milyon TL’lik VDMK ihracı gerçekleştirdi.

Yıllık yüzde 22 getiri sunan VDMK’nın güçlü teminat yapısıyla JCR Eurasia tarafından ‘Çok Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir’ kategorisinde değerlendirildiği ve ‘AA+’ uzun vadeli ulusal derecelendirme notuna sahip olduğu bilgisi veriliyor.

Yatırımcılara yapılacak ödemelerin Quick Sigorta tarafından bir kefalet sigortasıyla güvence altına alındığı aktarılıyor. Yüksek kurumsal yatırımcı ilgisi çeken ihracın yatırımcıları arasında yatırım fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, kurumsal hazine departmanları ve nitelikli bireysel yatırımcıların yer aldığı da kaydediliyor.