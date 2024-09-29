Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (30 Eylül)

Borsa İstanbul'da kar payı dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül pazartesi günü. Bedelsiz sermaye artırımı yapacak 1 şirkette de bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30 Eylül pazartesi. Bu nedenle hisse fiyatlarında düzeltme olacak. İşte o şirketler:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30 Eylül 2024, pazartesi günü.

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. 4. taksit olarak net 0,5522639 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (BUCIM)

Pay başına brüt 0,0666666 TL, net 0,0599999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1187968, net 0,1187968 TL kar payı açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,0593984 TL kar payı ödenecek.Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim